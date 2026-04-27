1° Maggio, Novi Ligure diventa il cuore della provincia

Sarà Novi Ligure a ospitare, quest’anno, la manifestazione provinciale della Festa dei Lavoratori. Un appuntamento centrale per il territorio che, venerdì 1° maggio, vedrà convergere in città le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, le istituzioni e i cittadini per una giornata divisa tra l’impegno civile del mattino e le vibrazioni rock del pomeriggio. La celebrazione prenderà il via alle 9.45 in Piazza Falcone e Borsellino (ex piazza stazione). Da qui, alle 10.00, partirà il corteo istituzionale, accompagnato dalle note del Corpo Musicale “Romualdo Marenco”, che attraverserà il centro cittadino per raggiungere i Giardini Pubblici intorno alle 10:30. Dopo il tradizionale omaggio al monumento ai Caduti sul Lavoro, la parola passerà ai rappresentanti dei lavoratori. Sul palco saliranno: il sindaco, Rocchino Muliere, per i saluti istituzionali; i delegati provinciali di CGIL, CISL e UIL; Alessandro Genovesi, della CGIL nazionale, cui è stato delegato l’intervento conclusivo. In caso di pioggia: Gli interventi si sposteranno presso il Teatro Giacometti di Corso Piave.

Dalle 17.00, l’atmosfera ai Giardini Pubblici cambierà ritmo grazie al concerto organizzato dal Puntogiovani con l’associazione “Fantomatica”. L’area sarà attrezzata con stand di street food e birra artigianale, creando un clima di festa urbana. L’apertura è affidata alle band emergenti Stone Vipers e Moon Trio, che scalderanno il pubblico in attesa del momento clou: alle 21.30 salirà sul palco Andrea Braido & Friends, un nome che garantisce virtuosismo e qualità tecnica per chiudere in bellezza la giornata. Se il maltempo dovesse impedire l’evento all’aperto, il concerto si terrà alle 21.00 al Teatro Giacometti.

Il programma del Primo Maggio novese non si esaurisce con i concerti. Mercoledì 6 maggio, l’Osservatorio Comunale sul Lavoro proporrà un momento di approfondimento sulla sicurezza, un tema tragicamente attuale. L’evento ruoterà attorno alla presentazione del libro “Operaicidio” di Bruno Giordano e Marco Patucchi e alla proiezione del docufilm “Articolo 1” di Luca Bianchini. Sono previsti due momenti: alle 10.30 al Teatro Giacometti) si terrà una sessione dedicata alle scuole superiori del territorio. Alle 17.30 in Biblioteca Civica incontro aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, supportata dalle associazioni Libera, Parcival e Cascina Saetta, punta a scavare nelle responsabilità e nelle riforme necessarie per fermare la scia di sangue sul posto di lavoro.