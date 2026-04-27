Il “Senza Fine” brilla a Novi: il Trofeo del Giro d’Italia approda al Museo dei Campionissimi

Un fremito rosa ha attraversato Novi Ligure sabato pomeriggio, quando il leggendario Trofeo Senza Fine ha varcato la soglia del Museo dei Campionissimi. In un’atmosfera carica di suggestione e storia sportiva, la coppa che ogni ciclista sogna di sollevare al cielo è stata ufficialmente collocata nella sua teca, dando il via a un weekend dedicato alla passione per le due ruote. Il momento della posa, dal forte valore simbolico, ha visto la partecipazione delle autorità cittadine: il Sindaco Rocchino Muliere e il Vicesindaco Simone Tedeschi. A rendere l’evento ancor più speciale è stata la presenza di Faustino Coppi, custode di un cognome che a Novi è sinonimo di epopea ciclistica. L’arrivo del trofeo non è solo un omaggio alla “Corsa Rosa”, ma un riconoscimento al legame indissolubile tra questo territorio e la storia del ciclismo mondiale. Il Trofeo Senza Fine rimarrà esposto presso l’area accoglienza del Museo fino a martedì 28 aprile. I visitatori avranno l’opportunità, più unica che rara, di osservare da vicino la spirale dorata su cui sono incisi i nomi di tutti i vincitori del Giro d’Italia. Ma non sarà solo: la prestigiosa coppa è stata posizionata accanto a un altro gioiello della collezione permanente: la bicicletta ufficiale della centesima edizione, un pezzo pregiato donato da RCS e custodito a Novi dal 2017.

“Vedere il Trofeo Senza Fine accanto alla bici del Centenario è un colpo d’occhio straordinario,” hanno commentato i primi visitatori. “È come se la storia del ciclismo si fosse data appuntamento qui.” Il Museo dei Campionissimi invita tutta la cittadinanza e gli appassionati a non perdere questa occasione. L’esposizione temporanea rappresenta il preludio a una stagione che vede Novi Ligure sempre più protagonista nel panorama delle celebrazioni ciclistiche nazionali.