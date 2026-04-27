Uno spazio dedicato ai sindacati dentro il Serravalle Designer Outlet

Nel centro commerciale McArthurGlen Serravalle Designer Outlet dal 6 maggio sarà operativo uno spazio dove i dipendenti potranno incontrare i sindacalisti. Ne danno notizia i sindacati FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL. “In seguito agli accordi tra le parti – spiegano – e nell’ambito di un percorso di confronto su temi di particolare rilevanza, la Direzione di McArthurGlen Serravalle Designer Outlet e le organizzazioni sindacali hanno individuato uno spazio all’interno del Centro da destinare a uso sindacale, quale punto informativo e di assistenza agli iscritti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori operanti presso il Serravalle Designer Outlet. In particolare, lo spazio si trova all’interno degli uffici di Direzione del Serravalle Designer Outlet e sarà operativo ogni mercoledì, dalle 10 alle 14. L’avvio delle attività è previsto a partire dal 6 maggio“.

“Gli incontri con la direzione – aggiungono – proseguiranno con regolarità nell’ambito di un percorso di confronto strutturato e continuativo finalizzato a garantire un costante monitoraggio dell’andamento del Centro e a intervenire in modo tempestivo e condiviso su eventuali criticità”.