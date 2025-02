Ottant’anni anni fa, il 2 febbraio 1945, Fedor Poletaev, Fiodor, il partigiano russo della Pinan Cichero, morì durante la battaglia di Cantalupo, ucciso dai colpi di mitra sparati dai soldati di Hitler unica vittima di una della più cruente battaglie combattute in Val Borbera, durante la guerra di Resistenza.

Dal 1963, il Comune di Cantalupo Ligure, con l’allora sindaco Aldo Quaglia e, successivamente l’Anpi e l’associazione RjAlGe che fa riferimento alla regione Russa del Rjazan, patria di Fedor, ha organizzato la commemorazione di quella battaglia ma, soprattutto il ricordo dell’azione eroica di Fedor che decretò la vittoria dei partigiani in quella nevosa giornata di febbraio. La cerimonia da sempre si è svolta alla presenza di importanti esponenti del mondo culturale e politico, sia italiani, sia russi, fino alla guerra in Ucraina.

Per domani, domenica 2 febbraio l’Anpi e l’associazione RjAlGe, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Battaglia, hanno organizzato una serie di eventi che ricordano anche il sacrificio di altri partigiani che hanno combattuto il nazi-fascismo in Val Borbera. Si inizia alle 9.30, alla presenza dell’amministrazione comunale di Borghetto, al cimitero di Persi, davanti alle lapide di Santo Paggi, nome di battaglia Poker e Mario Franco, Franco. Alle 10 con la partecipazione del Comune, ci si sposta a Cantalupo Ligure, dove all’altezza di Colonne, si ricorderanno Ferruccio Codecasa, Ferro e Giovanni Pnciroli, Walter; a seguire visita al cimitero per commemorare Carlo Germani, Babi e Dorino Mazza, Rino.

Infine, nel luogo dove fu ucciso Fedor, dove sorge il monumento a lui dedicato, saranno depositate le corone d’alloro e ci saranno interventi di rappresentanti delle Anpi provinciali di Alessandria e Genova, dell’Associazione RjAlGe e dell’Ambasciata della Federazione Russa, è proprio a causa di quest’ultimo intervento che l’amministrazione comunale di Cantalupo Ligure non parteciperà ufficialmente alla Commemorazione per mantenersi equidistante dalle posizioni Russe e Ucraine.