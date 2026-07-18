Il pianeta Terra racconta ai sapiens la sua storia. Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, stasera, 18 luglio, sarà ospite dell’Attraverso festival nel parco del castello di San Cristoforo. Alle 21 sarà protagonista dello spettacolo “50 sfumature di sapiens”, con il quale racconterà “in forma narrativa e divulgativa i meccanismi che regolano la vita, i grandi processi geologici e le trasformazioni che hanno modellato il mondo nel corso di miliardi di anni – come spiegano gli organizzatori -. Un’occasione per imparare nuovamente ad ascoltare la Terra grazie a un racconto scientificamente rigoroso e domande provocatorie, confronti con le altre specie viventi e una riflessione finale sulle responsabilità umane nella crisi ecologica attuale“.

Tozzi è responsabile per la divulgazione della Federazione Italiana di Scienze della Terra. Dal 2006 presiede l’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano. Tra i numerosi programmi radiofonici e televisivi, ha condotto Gaia il pianeta che vive, dal 2007 Terzo pianeta, dal 2009, insieme al Trio Medusa la trasmissione di divulgazione scientifica la Gaia Scienza sull’emittente televisiva LA7. Ha pubblicato oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali e numerosi libri.