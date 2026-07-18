Nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio il Novese è stato travolto da un nubifragio improvviso. Pioggia battente, grandine e raffiche di vento hanno provocato danni a strade e verde pubblico.

A Francavilla Bisio un albero è crollato bloccando una strada e isolando alcune abitazioni. In un altro punto del paese, un ramo di grosse dimensioni si è spezzato restando sospeso a diversi metri di altezza sopra un’altra strada molto trafficata. Una situazione di pericolo concreto per chiunque fosse passato di lì.

Una squadra di cinque vigili del fuoco del distaccamento di Ovada, con camion e attrezzature, ha raggiunto il luogo dell’emergenza: hanno prima tagliato e rimosso l’albero con il ramo, eliminando la situazione di pericolo. Solo dopo hanno messo in sicurezza il resto dell’area e liberato il passaggio. In poco tempo la strada è stata riaperta e la viabilità è tornata normale.

“Questi uomini e queste donne intervengono ogni giorno a servizio della comunità, spesso a rischio della propria incolumità – commenta l’amministrazione comunale di Francavilla Bisio -. “Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per la generosità, il senso di abnegazione e la bravura con cui prestano il loro lavoro. Sono un punto di riferimento fondamentale per tutti noi”.