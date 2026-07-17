Novi Ligure assume: aperto il bando per tre operai specializzati.

Il Comune di Novi Ligure punta sul potenziamento dei servizi di manutenzione e apre le porte a nuovi investimenti sul personale. È stato infatti pubblicato il bando per una procedura di mobilità volontaria esterna finalizzata all’assunzione di tre operai a tempo pieno e indeterminato. I nuovi assunti saranno inquadrati nell’area degli “operatori esperti” e verranno impiegati in attività specialistiche cruciali per la gestione quotidiana della città: dalla viabilità all’edilizia, passando per gli impianti e la cura del verde pubblico. La scelta di affidarsi alla mobilità volontaria risponde a una precisa strategia politica e gestionale della giunta. «Questa selezione rappresenta un passo in avanti per il rafforzamento dell’organico comunale», spiega l’Assessore al personale, Gianfilippo Casanova. «L’obiettivo della nostra Amministrazione è quello di ricostituire un nucleo operativo interno che, pur se contenuto nelle dimensioni, sia composto da maestranze altamente qualificate. Investire in professionalità dedicate a manutenzioni e viabilità permette di garantire risposte tempestive e una cura costante del patrimonio cittadino, valorizzando la gestione diretta di servizi essenziali per la comunità».

Trattandosi di una procedura di mobilità esterna, il bando non è un concorso pubblico aperto a tutti, ma è riservato a chi è già inserito nella Pubblica Amministrazione. Nello specifico, possono candidarsi: I dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso enti del comparto Funzioni Locali; chi ha maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nel profilo di collaboratore operaio. Data la natura fortemente tecnica delle mansioni, ai candidati sono richiesti anche requisiti specifici sul fronte delle competenze pratiche, tra cui il possesso della patente di guida di categoria C e le abilitazioni alla conduzione di macchinari operativi (come caricatori frontali e piattaforme di lavoro elevabili).

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il portale unico del reclutamento “InPA”. : Il termine ultimo per l’invio è fissato alle ore 23:59 del 14 agosto 2026 (ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul portale, avvenuta il 15 luglio). Non ci saranno prove scritte. L’iter prevede un colloquio tecnico-professionale fissato per il prossimo 8 settembre 2026, mirato a valutare le competenze sul campo e le motivazioni dei candidati al trasferimento.

Il testo integrale del bando, con tutti i dettagli e i moduli per la candidatura, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Novi Ligure.