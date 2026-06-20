A Cabella Ligure una giornata tra natura e le quattro eccellenze De.Co.

Unire il piacere di una camminata tra i paesaggi incontaminati dell’Appennino alla scoperta dei sapori più autentici del territorio. È questo lo spirito di “Sapori in Cammino”, la prima edizione dell’iniziativa goliardico-gastronomica che prenderà il via sabato 27 giugno a Cabella Ligure. L’evento, inserito nel più ampio cartellone di “Cabella Estate”, progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del Bando “Terre Belle 2026”, nasce per celebrare e far conoscere da vicino le quattro Denominazioni Comunali (De.Co.) del paese, veri e propri simboli dell’identità e della tradizione locale. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 9.00 in Piazza della Vittoria, con partenza della camminata alle 9.15. Il percorso si snoderà attraverso alcune delle realtà produttive più interessanti dell’Alta Val Borbera, alternando soste golose a momenti di cammino panoramico.

Prima tappa: L’arte bianca. Si parte dal Laboratorio Biologico Artigianale Cuore di Pane Bio. Qui i riflettori saranno puntati sulle prime due De.Co. del Comune: il Pane Antico di Cabella Ligure (De.Co. 001) e il Pan Ciucco (De.Co. 002). Un’occasione per ascoltare dai produttori i segreti della panificazione tradizionale.

Si parte dal Laboratorio Biologico Artigianale Cuore di Pane Bio. Qui i riflettori saranno puntati sulle prime due De.Co. del Comune: il (De.Co. 001) e il (De.Co. 002). Un’occasione per ascoltare dai produttori i segreti della panificazione tradizionale. Seconda tappa: La tradizione rurale. Dopo una passeggiata panoramica di circa 50 minuti su strada asfaltata – che regalerà scorci suggestivi su Cabella e sui comuni limitrofi – il gruppo raggiungerà l’Azienda Agricola Cascina Capanette. Oltre alla visita della struttura e all’incontro con le caprette, si degusterà il Caprino di Cabella Ligure (De.Co. 004), rivivendo l’atmosfera della classica e genuina merenda contadina all’ombra degli alberi.

Dopo una passeggiata panoramica di circa 50 minuti su strada asfaltata – che regalerà scorci suggestivi su Cabella e sui comuni limitrofi – il gruppo raggiungerà l’Azienda Agricola Cascina Capanette. Oltre alla visita della struttura e all’incontro con le caprette, si degusterà il (De.Co. 004), rivivendo l’atmosfera della classica e genuina merenda contadina all’ombra degli alberi. Terza tappa: Il dolce finale. Nel pomeriggio il rientro in paese si concluderà in dolcezza presso la Panetteria Pasticceria Fabio Boggeri per l’assaggio dei celebri Canestrelli di Cabella Ligure (De.Co. 003), caposaldo della pasticceria locale.

L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per la promozione turistica ed economica della valle, come sottolinea la sindaca di Cabella Ligure, Roberta Daglio: “Con Sapori in Cammino il Comune intende promuovere non solo i prodotti De.Co., ma anche le persone, le aziende agricole, i laboratori artigianali e il paesaggio che rendono unico il nostro territorio. Un percorso che unisce gusto, tradizioni e scoperta dell’Alta Val Borbera, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica a contatto con le realtà che ogni giorno custodiscono e tramandano queste eccellenze.”

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza. Per questo motivo la prenotazione è obbligatoria. Gli interessati dovranno inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome e un recapito telefonico. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto la mail di conferma da parte degli organizzatori. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile consultare l’homepage del sito del Comune di Cabella Ligure o contattare telefonicamente gli uffici al numero 0143 919557.

(Nella foto la sindaca Roberta Daglio, nel corso di Dolci Terre 2023, assegna le De.Co a Irena Calamante, (pan ciucco e pane antico) e a Fabio Boggeri (canestrelli)