A Cascina Binè la rappresentazione dello spettacolo “Il corpo del Tempo”

Cascina Biné, un luogo immerso nella natura, a pochi chilometri da Novi Ligure, sarà il palcoscenico dello spettacolo “Il corpo del tempo”, di e con Anna Dego e Anna Stante.

Si tratta di un duo al femminile, un lavoro di teatro contemporaneo liberamente ispirato al saggio Il profumo del tempo del filosofo Byung-Chul Han. Due donne, attrici e amiche di lunga data, si ritrovano dopo trent’anni… Uno spettacolo poetico e ironico che tratta di memoria, di identità e del fluire rapido di “attimi del presente”.

Lo spettacolo ha debuttato a novembre al Teatro della Tosse di Genova e sta proseguendo il suo percorso in diversi contesti in tutta Italia. Il progetto nasce con il desiderio di abitare anche spazi non teatrali, portando la performance in luoghi suggestivi e dialogando con il contesto. E’ stato infatti presentato al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce a Genova, a Palazzo Caprioli, palazzo storico del ‘500 in provincia di Brescia e a Torino presso la Galleria Gagliardi/Domke, in dialogo con le opere di Davide Maria Coltro. Dopo la tappa a Cascina Biné, debutterà a Napoli all’interno del Campania Teatro Festival

Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 2 luglio con inizio alle 19. Inoltre, la serata prevede una degustazione dei vini dell’azienda agricola, a conduzione familiare, e dopo i 55 minuti dello spettacolo, ci sarà la possibilità di fermarsi anche per una cena con menù selezionato.