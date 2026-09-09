“Se ci saranno ritardi per inutili e fondati allarmismi adiremo le vie legali“. La Euroimpresa di Alessandria ha diffuso a Francavilla Bisio un volantino per replicare alle proteste degli abitanti contro le polveri causate dal deposito temporaneo di ghiaia in via IV Novembre, a ridosso delle case. Il materiale viene prelevato nel Lemme a monte del ponte di cascina Biutta, in base all’autorizzazione concessa dalla Regione. L’impresa di Alessandria può prelevare dal torrente 10mila metri cubi di ghiaia e sabbia, attività avviata ad agosto, secondo le segnalazioni dei cittadini. In paese, la ditta sta realizzando un deposito temporaneo in un’area privata: inevitabile il via vai di camion dal Lemme per creare il cumulo di materiale, spostato da una ruspa, con le relative polveri che finiscono sulle abitazioni intorno all’area.

Gli abitanti si sono rivolti al Comune, che sostiene di aver chiesto all’azienda di mitigare l’emissione delle polveri. La Euroimpresa a sua volta ha diffuso in paese un volantino, pubblicato anche sui social, nel quale sottolinea che sia il prelievo nel Lemme sia il deposito temporaneo sono regolarmente autorizzati e che anche il Comune è favorevole. L’attività nel complesso durerà 40 giorni ma l’azienda ha messo in qualche modo le mani avanti utilizzando toni duri nei confronti dei cittadini: “Saremo costretti ad adire le vie legali qualora si dovessero verificare ritardi, non ammessi dalla Regione, per inutili e infondati allarmismi”.