L’insulto vile alla Stele di Pertuso: il fango dell’anonimato contro la memoria e contro Mara Scagni

C’è un limite oltre il quale l’ignoranza smette di essere una giustificazione e diventa pura, intollerabile provocazione. Quello che è accaduto a Cantalupo Ligure, sotto la stele di Pertuso, oltrepassa quel confine con la tipica codardia di chi agisce di notte, armato di bomboletta spray e privo del benché minimo coraggio civile. Imbrattare un luogo sacro della Resistenza per lanciare accuse deliranti è un gesto che si commenta da solo. Ma definire “fascista” Mara Scagni, con una scritta anonima lasciata proprio dove i partigiani della divisione “Pinan Cichero” e figure come Fëdor Poletaev hanno dato la vita contro il nazifascismo, non è soltanto un insulto personale: è un cortocircuito logico e morale grottesco. Bisogna davvero non avere idea di cosa sia la storia, né di chi siano le persone, per partorire un’infamia del genere. Mara Scagni ha una vita pubblica che parla con la chiarezza dei fatti, non delle scritte clandestine sui muri. Sindacalista della CGIL, assessora provinciale, sindaca di Alessandria, da sempre impegnata nella tutela dei diritti civili e dei malati con Cittadinanzattiva. Soprattutto, è da anni una colonna della segreteria provinciale dell’ANPI, la cui voce ha più volte ricordato, proprio sui sentieri della Val Borbera, il valore della libertà conquistata con il sangue. Accusare di fascismo un’esponente storica dell’antifascismo alessandrino significa aver smarrito ogni senso delle parole. È il sintomo velenoso di una deriva in cui le tensioni geopolitiche, le polemiche strumentali e il rancore cieco vengono scaricati contro i simboli della memoria collettiva. La stele di Pertuso non è una bacheca per frustrazioni personali o regolamenti di conti politici: è il sacrario di tutti, come ha ricordato nell’ultima commemorazione l’assessore regionale Enrico Bussalino.

Chiunque abbia tracciato quella scritta pensava forse di colpire un bersaglio politico. Ha solo dimostrato la propria pochezza, confermando che chi non ha argomenti né il coraggio di firmare le proprie idee finisce sempre per rifugiarsi nel fango e nell’oltraggio. Pertuso, l’ANPI e la storia democratica di questo territorio meritano rispetto.