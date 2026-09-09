Settimane Musicali Internazionali: a Lerma risuona il genio di Bach

La musica classica torna protagonista nel cuore dell’Alto Monferrato. Sabato 12 settembre, alle 21.00, la Sala Polifunzionale di Lerma farà da cornice a un evento di grande intensità espressiva: il nono appuntamento della dodicesima edizione delle Settimane Musicali Internazionali, interamente dedicato al genio senza tempo di Johann Sebastian Bach. A guidare il pubblico in questo “Omaggio a Bach” sarà il violoncellista Giuliano De Angelis, interprete di primo piano nel panorama concertistico nazionale e internazionale. Musicista dalla solida carriera che spazia dal repertorio classico alle partiture contemporanee, De Angelis affianca all’attività strumentale un profondo impegno nella direzione artistica e nell’organizzazione culturale (dal 2023 è alla guida dell’Ascoli Piceno Festival, oltre ad aver fondato prestigiose rassegne come il Festival Musical Square al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e l’Orchestra Sinfonica Benedetto Croce) e nella formazione delle nuove generazioni.

Il recital sarà un’esperienza d’ascolto rara e coinvolgente. Al centro della serata ci saranno le celeberrime Suite per violoncello solo n. 1, n. 2 e n. 3, vertici assoluti della letteratura per archi. In queste partiture, Bach compie un autentico miracolo compositivo: affidare a una singola voce solista la capacità di evocare un’intera cattedrale armonica, policroma e vibrante. Il percorso musicale inizierà dalle architetture limpide e universali della Suite n. 1 in sol maggiore, il cui celebre Preludio è tra le pagine più amate della storia della musica. L’atmosfera si farà poi più severa, intima e meditativa con la Suite n. 2 in re minore, per poi aprirsi alla vitalità radiosa e festosa della Suite n. 3 in do maggiore. Attraverso il consueto susseguirsi di danze – Allemande, Correnti, Sarabande, Bourrée, Minuetti e Gighe – le forme nate per il ballo si sublimano in pura architettura spirituale, alternando slanci ritmici a momenti di profondo raccoglimento.

Un appuntamento sia per gli appassionati sia per chi desidera riscoprire l’essenzialità e la bellezza universale della scrittura bachiana.

La rassegna “Settimane Musicali Internazionali”, riconosciuta e inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.