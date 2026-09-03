A Mornese la rinascita della pineta distrutta dall’incendio di agosto

A un mese dallo scoppio del devastante incendio che ha distrutto oltre 200 ettari di bosco, Mornese prova a far rinascere la sua pineta. Lo farà sabato 5 settembre, in occasione della tradizionale Passeggiata a 4 zampe in programma alle 16, organizzata dall’amministrazione comunale. L’appuntamento sarà presso la cappelletta di San Carlo, da cui parte il sentiero per la pineta e località Pianoni, dove era iniziato il primo incendio. L’obiettivo è “dare un forte segnale di comunità e speranza”. Segnale che arriverà in particolare dalla piantumazione proprio ai Pianoni dei primi arbusti “per dare inizio alla rinascita del nostro verde”. Le fiamme hanno distrutto migliaia di alberi e per ricostruire il bosco potrebbero essere necessari decenni. All’iniziativa, incentrata sulla sfilata dei cani e sull’elezione del più simpatico, parteciperà l’Unità Cinofila dei Vigili del Fuoco, con la quale si discuterà il tema degli incendi.