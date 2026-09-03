Pozzolo torna all’epoca napoleonica: cannoni, parate e cimeli al Castello

Dal 4 al 6 settembre mostre ed eventi tra accampamenti d’epoca e memoria risorgimentale. Il sindaco Miloscio: «Non nostalgia, ma riscoperta delle radici che hanno unito l’Italia».

Tre giorni per viaggiare a ritroso nel tempo e riannodare i fili di una memoria condivisa che, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, vide il territorio alessandrino al centro dei destini d’Europa. Dal 4 al 6 settembre, il borgo e il Castello di Pozzolo Formigaro saranno teatro della manifestazione “Dal Castello di Pozzolo Formigaro alla Torre di Marengo – nel segno di Napoleone”, promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con i rievocatori napoleonici e il Polo Culturale di Marengo. L’iniziativa, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio storico e identitario locale, portato avanti in co-progettazione con diverse realtà del Terzo Settore e con l’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei.

Si tratta di un’operazione culturale fondata su solide basi documentarie. A chiarire il significato profondo della rassegna è il primo cittadino di Pozzolo Formigaro, Domenico Miloscio: «Sono tre le motivazioni che ci hanno spinto a voler riqualificare questo momento storico per il nostro paese e per l’intera provincia. Pozzolo fu protagonista del passaggio verso Marengo in onore del Generale Desaix, che dalle Bettole mosse per raggiungere le truppe di Bonaparte posizionate tra Torre Garofoli e San Giuliano. Inoltre, il nostro castello fu sede del comando del generale russo Suvorov durante la Battaglia di Novi del 1799 e, successivamente, presidio francese per il controllo della Frascheta, nodo strategico tra Genova e Alessandria. Infine, abbiamo dato i natali a una figura di straordinario spessore come l’avvocato Giuseppe Ghezzi, già nostro sindaco nel periodo napoleonico. Stare a Pozzolo significa letteralmente immergersi nella storia, come testimonia anche l’aquila napoleonica custodita nella nicchia del nostro castello».

La figura di Giuseppe Ghezzi (nato nel 1768) rappresenta un ponte formidabile tra la dimensione locale e il grande fermento politico-culturale dell’epoca. Chiamato a Parigi dal ministro Fouché dopo la vittoria di Marengo del 1800 come avvocato generale, e successivamente a Milano dal Conte Melzi d’Eril ai vertici della Repubblica Cisalpina, Ghezzi fu a contatto diretto con giganti della letteratura e della scienza quali Ugo Foscolo, Vincenzo Monti, Alessandro Volta e un giovanissimo Alessandro Manzoni.

Accampamenti, parate e ricostruzioni: il programma

Il pubblico e gli appassionati potranno vivere un’esperienza immersiva grazie ai gruppi storici coordinati da Andrea Puleo, Generale della 27éme Division Militaire. I giardini antistanti il Palazzo Comunale ospiteranno un autentico accampamento da campo, con tende aperte e visitabili dove sarà possibile osservare da vicino la quotidianità dei soldati d’inizio Ottocento. Il Castello vedrà invece l’allestimento di un avamposto austriaco. Durante il fine settimana si susseguiranno parate militari in uniforme d’epoca lungo le vie del paese; due quadri di ricostruzione scenica, che metteranno in scena gli scontri campali tra le truppe francesi/piemontesi e i reparti asburgici; momenti di approfondimento dedicati alla rilettura critica di un’epoca che segnò le prime tappe del lungo cammino verso il Risorgimento e l’Unità d’Italia, in un ideale percorso che anticipa le imminenti celebrazioni del 2027 per i 180 anni di Villa Delavo a Marengo (edificata nel 1847, stesso anno in cui Goffredo Mameli compose l’inno nazionale).

A impreziosire il cartellone, le sale consiliari del Castello ospiteranno un percorso espositivo d’eccezione: una ricca mostra di cimeli e reperti d’epoca appartenenti alla collezione privata di Andrea Puleo; l’esposizione di accessori femminili in stile Impero, realizzati artigianalmente con materiali di recupero da Giulia Gallina e Alexia Mazzetto per l’associazione Secondo Tempo; la galleria pittorica di Mario Emilio Ferrari, autore che ha immortalato su tela i volti, le atmosfere e le suggestioni dell’epopea bonapartista.

Un appuntamento che trasformerà Pozzolo Formigaro in una meta irrinunciabile per chi desidera riscoprire, con il rigore della ricerca e la suggestione dello spettacolo dal vivo, le radici della nostra storia.