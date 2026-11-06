A rischio i fondi per l’assistenza per i non autosufficienti dell’Ovadese, del Novese e ad Alessandria. I consorzi socio assistenziali Css, Cissaca e Csp hanno scritto alla Regione, come molti altri consorzi piemontesi, chiedendo di anticipare il fondo nazionale poichè il governo non lo erogherà fino al 2027, mettendo in grave difficoltà l’attività di assistenza alle famiglie. La segnalazione arriva dalla consigliera regionale Pd Monica Canalis, che ricorda: “In virtù della Legge regionale 1 del 2004, la Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse, che dovrebbero essere almeno pari a quelle dell’anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato. Tuttavia, a fronte dell’aumento delle loro spese e mansioni, e a fronte dei nuovi vincoli finanziari imposti dalla Regione, la somma stanziata dalla Regione a favore dei consorzi è rimasta invariata a 44 milioni e 374mila euro, senza incrementi di sorta, nonostante le competenze dei consorzi siano aumentate così come il loro ruolo nell’attuale fase di fragilità e impoverimento del tessuto sociale. Nel 2026 i consorzi stanno inoltre anticipando il Fondo nazionale non autosufficienza 2025-2027, che non verrà erogato dal Governo prima del 2027″.

L’assessore regionale Maurizio Marrone (Fdi) interpellato sul tema nella seduta del Consiglio regionale di martedì, ha avuto una reazione scomposta: ha infatti apostrofato i consorzi socio assistenziali, ricorda Canalis, “accusandoli di non fare quello che dovrebbero per anticipare il fondo nazionale non autosufficienza 2025, il cui ritardo di erogazione è semmai del Governo Meloni. I Comuni piemontesi sono i primi detentori della competenza sulle politiche sociali e la Giunta Cirio dovrebbe dimostrare maggiore rispetto nei loro confronti, invece di utilizzare ogni possibile occasione per centralizzare le politiche sociali, dichiarare che la Regione non vuole più essere un bancomat per i Comuni, accusare i Comuni di lavorare male. Parole degne dei peggiori centralisti, che negano decenni di cooperazione istituzionale tra Regione e Comuni”.

I consorzi, sottolinea l’esponente Pd, “non possono chiedere l’anticipazione di cassa del fondo non autosufficienza alle banche, perché le risorse non sono state assegnate dalla Regione e perché il piano regionale non è ancora stato approvato dal Governo nazionale e, quindi, il riparto delle risorse fatto dalla Regione non costituisce un titolo di credito. Molti consorzi hanno scritto alla Regione chiedendo di anticipare lei stessa il fondo nazionale, anche facendo un prestito con le banche, per evitare che gli stessi consorzi debbano presto sospendere gli assegni di cura domiciliari per le persone non autosufficienti, come hanno già fatto i consorzi di Pianezza e di Carmagnola. Il Governo Meloni è colpevole di questa grave situazione, ma la Giunta Cirio cerchi di rimediare urgentemente con gli strumenti a propria disposizione”.