Tubi ko e riscaldamento spento: chiude per cinque giorni la scuola dell’infanzia di via Solferino

Termosifoni spenti e aule inagibili alla scuola dell’infanzia di via Solferino. Un guasto improvviso alla rete termica ha costretto il Comune a disporre la chiusura straordinaria dell’intero plesso fino a lunedì 9 novembre compreso, lasciando a casa i piccoli alunni per consentire i complessi lavori di ripristino. L’incidente si è verificato nella giornata di mercoledì 4 novembre, quando la tubazione principale dell’impianto di riscaldamento ha ceduto di schianto. I tecnici dell’impresa incaricata sono intervenuti subito sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare le prime riparazioni, ma l’entità del danno si è rivelata più grave del previsto. Trattandosi di un’operazione tecnica particolarmente complessa, i tempi d’esecuzione si sono allungati: oltre alla sostituzione del tratto di condotta danneggiato, saranno necessari accurati test di tenuta per garantire la piena sicurezza della struttura prima del rientro dei bambini. Di fronte all’impossibilità di garantire temperature adeguate all’interno delle classi e per agevolare il cantiere, il sindaco Rocchino Muliere, d’intesa con l’assessore Stefano Moro, ha firmato il provvedimento di chiusura preventiva dell’edificio per il resto della settimana e l’inizio della successiva.

Dall’Amministrazione comunale arrivano le scuse ufficiali ai genitori per i comprensibili disagi organizzativi legati alla sospensione improvvisa del servizio: dal palazzo civico assicurano che ogni risorsa tecnica è già stata mobilitata per ridurre al minimo i tempi di attesa e restituire la scuola alla comunità in totale sicurezza. Se la tabella di marcia e i collaudi finali daranno esito positivo, la campanella tornerà a suonare regolarmente a partire da martedì 10 novembre.