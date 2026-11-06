Nuovo ponte sul Lemme: cantiere al via dalla prossima settimana

Al via la prossima settimana il cantiere del nuovo ponte sul Lemme a Gavi. Il sindaco Carlo Massa annuncia la partenza dei lavori del viadotto tra le provinciali 160 e 170 indicativamente da lunedì 9 novembre. La realizzazione dell’opera, che costerà nel complesso più di 4 milioni di euro, spesa finanziata con i fondi pubblici legati al Terzo valico, è stata affidata all’impresa Carpenteria Carena di Carmagnola, che ha vinto la gara d’appalto pubblicata dalla Provincia e chiusa il 4 giugno, vincendo la concorrenza di altre 34 imprese. In questi giorni il Comune ha autorizzato il sub appalto di parte dei lavori alla Boggeri di Arquata Scrivia. Il guado resterà aperto al traffico durante i lavori del ponte, la cui durata è prevista intorno a 400 giorni.