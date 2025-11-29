A Pasturana 66 fotografie sui bambini di Gaza vittime della guerra.

A Gaza si continua a morire nonostante la tregua e l’inverno sta mettendo a rischio la sopravvivenza di 2 milioni di persone che hanno perso tutto dopo la devastazione perpetrata dall’esercito israeliano. Un motivo in più per visitare la mostra “Bambini, le prime vittime di ogni guerra. Sessanta passi nell’indifferenza del mondo”, allestita dal circolo Legambiente Val Lemme nella sala Europa a Pasturana, in collaborazione con il Comune.

Già allestita a Gavi e a Serravalle Scrivia, la mostra di fotografie vuole “diffondere quanto più possibilmente la consapevolezza della tragicità degli eventi bellici che permetta, in un futuro prossimo, una decisa opposizione popolare contro l’uso delle armi per la soluzione di controversie tra stati, come ci ricorda la nostra Costituzione (art. 11: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”)”.

Un’iniziativa, dicono dal Comune, “nata per non voltare lo sguardo”.

A Pasturana la mostra sarà aperta oggi, 29 novembre, e domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. L’ingresso sarà libero e i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati.