Il Calendario Dialettale Arquatese che fa sorridere tutto l’anno

Un omaggio alle radici, alla comunità e alla solidarietà: Arquata Scrivia ppresenta la seconda edizione del Calendario Dialettale Arquatese 2025, un progetto che unisce cultura, memoria e beneficenza. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 29 novembre alle 18.00, in occasione della manifestazione “AccendiAMO il NATALE”, presso la Sala del Consiglio comunale. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale insieme all’Associazione “I Gobbi – Smile”, è un invito esteso a tutta la cittadinanza per custodire e valorizzare l’identità più autentica del territorio.

Il calendario non è solo uno strumento per segnare il tempo, ma un vero e proprio tributo al dialetto arquatese, alla sua musicalità e alla sua capacità di raccontare la vita quotidiana, le emozioni e le abitudini che uniscono la comunità. Si tratta di un patrimonio culturale vivo da trasmettere alle nuove generazioni.

L’iniziativa ha un forte significato anche sul piano sociale: l’Associazione “I Gobbi – Smile” garantisce che l’intero ricavato del calendario sarà devoluto in beneficenza, trasformando così un gesto culturale in un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà. Come ricordano gli stessi Gobbi con affetto: «I Goebi i disa saimpre che quande us fa de bain ti regali in surisu perche’ in surisu l’e’ na man che ti de’ a to fre’», un messaggio che sottolinea come la vera forza di una comunità risieda nella sua capacità di donare.

L’evento di presentazione si preannuncia come un momento caloroso e aperto a tutti, un’occasione per sentirsi parte di una storia comune e per vivere insieme l’atmosfera del periodo natalizio, perché ad Arquata Scrivia il Natale “non si accende soltanto: SI VIVE. Insieme.”