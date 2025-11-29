A Serravalle lo Sportello di facilitazione digitale finanziato dal Pnrr

Sarà presentato il 6 dicembre e sarà operativo nella biblioteca comunale.

Sarà presentato sabato 6 dicembre, alle 10,30, nella biblioteca comunale “Roberto Allegri”. Lo Sportello di Facilitazione Digitale, spiegano dal Comune, è un servizio gratuito ad accesso libero utile a supportare i cittadini serravallesi nell’affrontare le piccole e grandi difficoltà che derivano dall’interfacciarsi con gli strumenti e i servi digitali. Sarà aperto ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 e ogni sabato mattina dalle 9 alle 12.

Il servizio verrà svolto da uno specialista formato sulla digitalizzazione che saprà aiutare i cittadini su tutte le tematiche qui elencate: utilizzo di strumenti informatici (smartphone, tablet, ecc.) Navigazione in Internet Gestione della posta elettronica (invio, ricezione e organizzazione della casella email); installazione e utilizzo di applicazioni su smartphone/tablet; creazione e gestione di contenuti digitali Utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea; effettuare video chiamate; utilizzo dei principali social network; acquisto di dispositivi informatici e piani di traffico internet; pagamento tramite strumenti digitali; accesso ai servizi online del Comune; accesso ai servizi digitali nazionali (ANPR, App IO, INPS, Agenzia delle Entrate); accesso ai servizi socio-assistenziali; accesso ai servizi socio-sanitari online (Fascicolo Sanitario Elettronico, cambio medico); utilizzo delle app scolastiche (Registro Elettronico, Mensa, ecc.); ricerca di trasporti pubblici e soluzioni di mobilità; ricerca di attività culturali e sociali locali; prenotazione online di biglietti; gestione e protezione dei dati personali; ottenimento dell’identità digitale SPID; acquisto e attivazione di una PEC.

Il servizio è finanziato dai Fondi PNRR.