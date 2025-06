A San Remigio c’è “Vini di terra”, la fiera dei vini naturali con 30 produttori

San Remigio, a Parodi Ligure, ospita domani, 7 giugno, “Vini di terra”, la fiera dei vini naturali, la prima del genere nel territorio novese.

All’interno dell’ex abbazia, 30 espositori racconteranno storie di vini e di territori, di passione contadina e di rispetto e tutela della terra. L’ingresso sarà gratuito e il calice per degustare più di 60 vini costerà 12 euro. All’interno della fiera si potranno acquistare i vini di tutte le cantine presenti.

I vignaioli e i progetti contadini presenti, rappresentano sia la provincia di Alessandria che altre zone d’Italia: Sicilia, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio, Campania e ovviamente Piemonte. Durante la giornata, nell’area mercato saranno presenti artigiani e aziende che si occupano di cibo, con uno speciale focus sulle fermentazioni come miso, sakè, kombucha e verdure fermentate. Ci saranno anche momenti di approfondimento culturale: la presentazione della rivista Versanti, un talk con i produttori che racconteranno la storia del cortese, su cui si terrà anche una degustazione guidata (su prenotazione).

Saranno presenti la casa editrice Possibilia, specializzata in vini e territori, e la libreria Namastè con una piccola biblioteca per bambini: alle 16,30 la lettura delle fiabe per i più piccoli.

A dare gusto a questa giornata, le Proloco di Parodi Ligure e Tramontana che insieme a Cascina il Cucco e Il Baffo, ci faranno assaggiare specialità locali e cibi contadini. Info: 320318258