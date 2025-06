Insulta la farmacista e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

Il giovane, un 26enne, entra in farmacia a Sale, nel tortonese, e pretende medicinali per i quali è necessaria la prescrizione medica. La farmacista spiega di non poterglieli fornire in assenza del documento previsto e questo lo manda in escandescenza. La situazione rischia di degenerare. Viene chiamato il 112. Una pattuglia interviene rapidamente. Alla vista dei Carabinieri, però, la situazione precipita. Il 26enne, un irregolare, nullafacente e senza fissa dimora, si scaglia contro gli operanti per sottrarsi al controllo e darsi alla fuga. Ne nasce una colluttazione, uno dei Carabinieri rimane ferito. Interviene una seconda pattuglia. L’uomo è una furia ma viene bloccato e arrestato.

I Carabinieri di Sale e di Castelnuovo Scrivia lo portano in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Deve rispondere di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni pluriaggravate e permanenza irregolare sul territorio nazionale. Per lui, scatta anche l’espulsione.