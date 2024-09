A Serravalle Scrivia inizia la tradizionale “Festa da Cuntrò ‘d sua”.

Torna a Serravalle Scrivia la “Festa da Cuntrò ‘d sua”. Il tradizionale appuntamento si svolgerà da venerdì 13 fino a domenica 15 settembre, un periodo, quello di fine estate, che un tempo celebrava la conclusione dei grandi lavori agricoli. Ma, la festa della “Contrada di sopra”, che da trent’otto anni, anima le piazze e i vicoli del centro storico del paese, è legata alla festa patronale, dedicata alla Madonna dell’Addolorata.

Il programma della manifestazione lo spiega l’Assessore alla Cultura e al Turismo Silvia Collini: “Iniziamo venerdì pomeriggio con la presentazione nel cortile di Palazzo Grillo, del romanzo “Aggiustare l’Universo” (finalista al Premio Strega 2024) di Raffaella Romagnolo, seguirà in serata il tradizionale Concerto del Corpo Musicale Pippo Bagnasco diretto dal Maestro Carlone.

Sabato proseguiamo con la cultura: dalle 15, estemporanea di pittura per pittori in erba a cura dell’Associazione Amici dell’Arte aperta a bambini ragazzi; alle 16.30 UNIDuevalli propone la conferenza di Simone Gatto sul tema “Cavour, la ferrovia Torino-Genova 1854”. Sempre sabato, dalle 15.00 alle 18.30 l’associazione Libarna Arteventi curerà le visite guidate all’Area Museale di Libarna nel Palazzo Municipale, mentre alle 18.00, tradizione, innovazione e territorio confluiranno nella presentazione del progetto HubFutures “Marketing territoriale per lo sviluppo di impresa sul territorio. Cosa possiamo fare?” A cura di Cesare Torre, esperto di marketing territoriale, che si terrà nella sala Consiglio del Palazzo Comunale. Alle 19,30 in Piazza Risorgimento, premiazione degli sportivi serravallesi che hanno ottenuto risultati durante l’anno. Alle 21 serata danzante con l’Orchestra “Paolo Bagnasco”.

Per tutta la giornata di domenica intrattenimento per bambini con “I Giochi dei Nonni” e gli originali “Mercatini & Curiosità” con Hobbisti di qualità. Alle 21 serata danzante con l’Orchestra“Mondo di Notte”, per chi non balla, in piazzetta Bonaventura, karaoke curato dai ragazzi del circolo Parrocchiale e pesca di beneficenza.



Inoltre, mostra collettiva di pittura e mostra di fotografia “Sei anni di funamboli a Caffarena: Musicisti, Pittori e Poeti a confronto” oltre alla proiezione di immagini, personaggi ed eventi degli anni passati della Cuntrò’d Sua, a cura dell’Associazione Amici Dell’Arte. Si potrà poi apprezzare la bellezza del centro storico di Serravalle grazie ai ‘Cartelli Parlanti’ del Distretto del Novese, inaugurati due anni fa proprio in occasione della festa e installati presso sei luoghi di particolare rilevanza storico artistica ed istituzionale: il Palazzo Comunale, la Chiesa Collegiata, l’Oratorio dei Rossi, l’Oratorio dei Bianchi, Libarna e la chiesetta di Montei. Alle 21 serata danzante con l’Orchestra “Mondo di Notte”.

Le celebrazioni religiose si svolgeranno domenica alle 17 con i Vespri e la processione per la Solennità della Madonna Addolorata.