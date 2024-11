A Serravalle Scrivia torna la tradizionale “Fiera di San Martino”

Enogastronomia, artigianato, curiosità, cultura e tante bancarelle. La Festa Patronale di San Martino è la ricorrenza più cara alla comunità serravallese e, una delle più suggestive del periodo autunnale. Celebrata fin dall’antichità per commemorare il vescovo San Martino di Tours era tradizionalmente un periodo di grande fermento nel mondo campestre quando si rinnovavano gli accordi in ambito agrario, si svolgevano grandi fiere del bestiame e avveniva la prima spillatura del vino novello.

La tradizione si “rinnova” ancora una volta, domenica 10 novembre. Da sempre, la Fiera di San Martino è importante appuntamento che richiama a Serravalle numerosissimi visitatori, nell’itinerario tradizionale della fiera che interesserà: Piazza Paolo Bosio, Via Brodolini, Via Divano. Nel cuore del paese, verrà allestito il mercato ambulante di merci varie oltre a stand selezionati di artigianato d’eccellenza, prodotti enogastronomici tipici, commercio di qualità e piccole curiosità; vetrina del sociale e del volontariato. Ma, se si parla di tradizione, San Martino è anche la festa in cui si celebravano i frutti della terra e l’abbondanza di cibo, in cui ci si metteva a tavola con parenti e amici. La Pro Loco di Serravalle anche quest’anno ha voluto valorizzare la convivialità e l’aspetto culinario con “La Polenta di San Martino”. Si potrà pranzare in Piazza Bosio con polenta ai funghi, fonduta e dolce. Una polenta fatta in modo “slow”, in piena linea con la tradizione tipica della festa ma preparata in modo da essere adatta a tutti, sia i vegetariani che chi non mangia carne di maiale. Al pomeriggio frittelle e caldarroste. Sempre in Piazza Paolo Bosio il Gruppo Alpini preparerà vin brulè, the e cioccolata calda. In piazza Coppi, troverà spazio l’immancabile Luna Park. La Fiera di San Martino 2024 sarà una preziosa occasione per visitare gratuitamente la Sala Museale dedicata ai reperti archeologici dell’antica città romana di Libarna. Le visite guidate si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, a cura dell’ Associazione Libarna Arteventi. Le Confraternite condurranno invece visite guidate agli oratori dalle 14.30 alle 16.30. Mentre la festività di San Martino vivrà la sua solenne celebrazione religiosa a cura della Parrocchia dei Santi Martino e Stefano, per il cui programma si rimanda al sito web parrocchiale. L’evento è organizzato dal Comune di Serravalle Scrivia, in collaborazione con “Pro.com” – Consorzio per la Promozione del Commercio di Confesercenti Alessandria – e l’Associazione Mercatini & Curiosità di Milano, che si affiancano alle varie associazioni serravallesi.