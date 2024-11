La musica classica torna al Teatro Civico di Gavi.

Due serate di musica “colta” sono la proposta dell’Associazione Musica e Cultura Pentagramma che si svolgeranno sabato 9 e domenica 10 novembre alle 21, al Teatro Civico di Gavi.

Nella prima serata ad esibirsi sarà il Duo Ridolfi-Felicioni, vincitori assoluti del primo premio dell’Oltregiogo Pano Competition del 2023, con “Les Preludes”, una performance al pianoforte eseguita a quattro mani.

Il programma della serata prevede: Sonata in do maggiore K521 di Mozart (1756-1791) per passare a Les Preludes di Liszt (1811-1886) che, del compositore ungherese, è sicuramente il poema sinfonico più famoso tanto che il motivo della fanfara della marcia finale divenne il tema principale del giornale radio nel corso della seconda guerra mondiale. Il concerto si concluderà con la Rapsodia spagnola del compositore francese Maurice Ravel (1875-1937), composizione che attinge all’eredità spagnola del compositore ed è una delle opere di Ravel ambientate in Spagna o che comunque di questo paese ne riflettono il carattere.

Nella serata successiva, si terrà la Cerimonia di Premiazione e il concerto dei vincitori del Concorso “Oltregiogo Piano Competition”, selezionati da una giuria composta da docenti di conservatorio, tutti con intensa attività terza edizione, ha tutte le carte in regola per imporsi nella scena musicale italiana con una freschezza nuova, timprontata a far veicolare la musica classica tra un pubblico sempre più vasto offrendo una nuova possibilità a giovani pianisti.

Il calendario delle prove nei giorni del concorso è pubblicato nella pagina dedicata al concorso sul sito www.amcpentagramma.com