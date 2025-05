A spasso col Museo, sui monti della Val Borbera e dei suoi confini.

ATTENZIONE: a causa delle previsioni meteo sfavorevoli, la passeggiata è stata rinviata al 24 maggio, stesso orario e stesso itinerario.

Inizia domani sabato 10 maggio, il ciclo di tre escursioni organizzate dal Museo della Resistenza e vita sociale in val Borbera “G.B. Lazagna” di Rocchetta Ligure.

“A spasso col museo”, il titolo scelto per le passeggiate che si svolgeranno sul territorio della Val Borbera e dei suoi confini, sul tema e sulla ragione d’essere del Museo stesso: Resistenza e vita sociale. Vita ancora più dura per i contadini nel periodo della guerra e rapporto non sempre facile tra la popolazione e i partigiani. Luoghi, ambiente, storie, scontri armati, aerei caduti…. Ad accompagnare gli escursionisti, con gli storici e i collaboratori del museo saranno esperte guide professioniste.

La prima delle tre escursioni, sarà accompagnata da Lorenzo Torre e dalla guida ambientale Roberto Cannistrà. Partirà da Capanne di Cosola in val Borbera alle 9.30, per spingersi appena oltre i suoi confini in val Boreca, da Artana a Bogli; una camminata di 8 chilometri tra andata e ritorno con pausa per pranzo al sacco. Gli organizzatori consigliano abbigliamento a strati e scarpe da trakking.

Le altre due escursioni saranno effettuate il 28 giugno e i 13 settembre.