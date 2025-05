Tentano la “spaccata” e rubano un’autovettura: i Carabinieri li intercettano e li arrestano.

Non è proprio andata bene, a due giovani, 20 e 24 anni che, dopo un tentativo di furto, sono stati arrestati dai Carabinieri. La vicenda si è svolta a Tortona dove, una Gazzella dei Carabinieri, nel corso del servizio di pattuglia, nel transitare all’altezza di una concessionaria di autovetture, ha notato qualcosa di insolito nella recinzione perimetrale. I militari hanno approfondito i sospetti e hanno constatato danni alla recinzione e trovato nel piazzale interno due autovetture con evidenti ammaccature alla carrozzeria: una “spaccata”. Proprio in quel momento, un’auto è sfrecciata alle loro spalle. Sulla fiancata, l’adesivo della concessionaria. I Carabinieri sono risaliti a bordo della Gazzella e si sono lanciati all’inseguimento e, nonostante il vantaggio, hanno intercettato e bloccato i due ladri fuggitivi.

L’analisi dei sistemi di video sorveglianza ha quindi permesso di ricostruire il colpo: i due, dopo avere forzato l’accesso alla concessionaria e tentato invano di asportare due autovetture, le hanno abbandonate danneggiate e hanno ripiegato su quella a bordo su cui sono stati fermati dai Carabinieri. I due arrestati, sono stati giudicati per direttissima per furto aggravato e sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al divieto di ritorno in provincia.