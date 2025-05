La Fondazione Piemonte dal Vivo e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Piemonte e Valle d’Aosta, invita “A Teatro con il FAI”, una visita straordinaria al Teatro Marenco di Novi Ligure, in programma per sabato 10 maggio.

Durante la giornata, dalle 10.00 alle 18.00, i volontari della Delegazione FAI di Novi Ligure e del Gruppo FAI Giovani accoglieranno i visitatori in uno dei teatri più affascinanti della provincia, offrendo un’esperienza unica capace di far conoscere la storia e l’arte di questo luogo che da sempre è simbolo di cultura e aggregazione e che soltanto in tempi recenti è ritornato a rivestire il proprio ruolo di protagonista della vita cittadina.

I ragazzi del Gruppo FAI Giovani cureranno il ciclo di visite alla macchina teatrale, durante le quali i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle caratteristiche storico artistiche del pregevole edificio ottocentesco, restaurato pochi anni fa e, potranno apprezzare alcuni aspetti tecnici degli ambienti funzionali e a servizio degli attori che ne costituiscono il cuore pulsante.

La visita sarà straordinaria poiché consentirà inoltre di emozionarsi all’ascolto delle voci di coloro i quali realizzarono il teatro nel lontano 1839. “Il teatro nel teatro”, questo il sottotitolo scelto dalla Delegazione per l’appuntamento novese, prevede infatti la messa in scena di momenti recitati dagli studenti del Gruppo teatrale del Liceo Amaldi di Novi Ligure – coordinati dalla professoressa Lucina Alice, con la partecipazione speciale di alcuni bambini della Scuola primaria Zucca, tutti sotto l’attenta guida di Silvia Pelizza, giovane e promettente attrice novese che per l’occasione vestirà i panni di regista d’eccezione.