Al via mercoledì 4 novembre, a Torino, il processo di Appello nei confronti di Nicoletta Albano, ex sindaca di Gavi e già consigliera regionale di Forza Italia, e di Giovanna Sutera, ex segretaria comunale.

La prima era stata condannata nel 2025 in primo grado ad Alessandria a 4 anni di reclusione per il reato di attentato contro i diritti politici del cittadino nei confronti di Rita Semino, prima assessora e poi sindaca, dal 2016 al 2020, con Albano vice ma di fatto riferimento per tutta l’amministrazione comunale come avveniva dal 1995. Come è noto, nel dicembre del 2019 Albano aveva tentato di far dimettere Semino, poi deceduta nel 2024, per tornare sindaco prima della scadenza del mandato. La sentenza di primo grado recita: “La Albano ha ingannato la Semino circa l’esistenza della volontà politica di sfiduciarla mentre tutti i consiglieri sentiti in dibattimento hanno in effetti riferito che di ciò non se ne era affatto parlato; né una iniziativa del genere era mai stata messa all’oggetto di un’adunanza del Consiglio comunale. Dopo di che l’ha minacciata di farla uscire con disonore, facendola sfigurare con i cittadini di Gavi”.

Albano era stata condannata anche per tentata concussione nei confronti di Pietro Lugano, amministratore delegato della Alfi, società titolare della catena di supermercati Gulliver, dove lavorava Alice Zunino, nipote della Semino. A Tortona, in un bar, l’allora vicesindaca aveva chiesto a Lugano di trasferire o licenziare la Zunino poiché la Semino, a gennaio del 2020, non si era in sostanza ancora dimessa.

Albano ha impugnato la condanna a 4 anni, mentre la Procura di Alessandria ha proposto appello contro l’assoluzione dal reato di peculato, chiedendo la condanna anche della Sutera, anche lei assolta ad Alessandria. La questione riguarda gli 80mila euro di rimborsi che negli anni Albano aveva ottenuto per una lunga serie di spese sostenute per beni in alcuni casi difficili da attribuire all’attività istituzionale. Ciononostante, il tribunale aveva assolto Albano sostenendo che “anche ipotizzando che la Albano abbia eseguito tutta una serie di spese a meri scopi personali e che se le sia indebitamente fatte rimborsare dal Comune di Gavi, non si può concludere che ella si sia impadronita di beni (o meglio, di denaro) di cui aveva il possesso in ragione della sua carica, proprio perché va escluso che ne avesse la disponibilità“.

La sentenza di primo grado aveva tuttavia ricordato che vi erano state spese per beni “palesemente estranei all’attività comunale“, come per il cibo per animali e la cover di un iPhone. Per questo genere di rimborsi, aveva scritto il tribunale, “ci si dovrebbe chiedere come mai spese del genere siano state comunque liquidate; il che sembra dovere costituire l’oggetto di valutazioni in altra sede”, cioè presso la Corte dei conti.

Tra le spese finite nell’indagine, quella sostenute per un viaggio in Russia. Nel capo d’accusa si parlava di una “missione a Mosca costata oltre 3mila della Albano, “nella propria veste di Presidente del Consorzio per la promozione turistica di Gavi e della Val Lemme”, “come da mandato del C.d.A.””. Tale consorzio era stato istituito nel 2016 dal Consiglio comunale ma non è mai stata resa nota una sua attività nè chi fossero i componenti del consiglio di amministrazione. Durante il processo ad Alessandria tale consorzio è stato in realtà confuso, anche dalla Procura, con il Consorzio tutela del Gavi e ci sono stati testi che hanno sostenuto che Albano, con quel viaggio, avrebbe promosso il Gavi docg in Russia ma il presidente Maurizio Montobbio sui giornali aveva escluso che l’ente da lui guidato avesse mai incaricato un sindaco per promuovere il Gavi docg in Russia.

Oltretutto, il rimborso, secondo l’accusa, sarebbe dovuto avvenire da parte del fantomatico Consorzio per la promozione turistica di Gavi e della Val Lemme e dal Comune. Agli atti, per giustificare il rimborso, c’era solamente un visto turistico in lingua russa, giustificato come “invito dell’agenzia di promozione turistica della Federazione Russa”. Gli 80 mila euro sequestrati ad Albano nel 2020 le sono stati restituiti lo scorso anno in seguito all’assoluzione.