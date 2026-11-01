Si era fatta pagare la costruzione di una mansarda nel suo appartamento dall’Agenzia territoriale per la casa (Atc) del Piemonte sud, di cui era funzionaria. Per questo, Gianna Damonte, dovrà risarcire l’ente dalla quale era stata licenziata con circa 78 mila euro per danno erariale. La donna era stata condannata in primo grado in dalla Corte dei conti del Piemonte. Era direttrice dei lavori per conto dell’Agenzia per la ristrutturazione di un condominio ad Alessandria, composto per la maggior parte da alloggi popolari. Damonte, all’insaputa dell’Atc, aveva acquistato due appartamenti nello stesso immobile, secondo quanto emerso dalle indagini, era riuscita a far approvare dagli amministratori dell’Agenzia altri due interventi rispetto a quelli già previsti: la costruzione della mansarda con bagno e scale di collegamento al suo alloggio e la sistemazione della parte di tetto riferita al medesimo locale. Lavori che vennero eseguiti dalla stessa ditta titolare del cantiere aperto dall’Atc nel condominio. Totale dell’intervento nell’alloggio della Damonte, 58mila euro, ai quali sono stati aggiunti circa 20 mila euro: la funzionaria non si era fatta carico come condomina dei costi di ristrutturazione per millesimi corrispondenti agli alloggi di sua proprietà, anch’essi finiti a carico dell’agenzia e quindi della collettività. Damonte aveva impugnato in appello la sentenza di primo grado ma a Roma il suo difensore non si è mai presentato alle udienze e il ricorso è stato dichiarato improcedibile, per cui la sentenza di primo grado è passata in giudicato.