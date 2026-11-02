Shakespeare nella baracca dei burattini: a Novi Ligure va in scena “Lear e il suo matto”

Giovedì 5 novembre il Teatro Marenco ospita la riscrittura della tragedia shakespeariana firmata da Luca Radaelli e Walter Broggini, dove un attore in carne e ossa dialoga con teste di legno tra farsa e abisso.

Un re spogliato di ogni corona che conversa con i propri spettri, un confine sempre più labile tra senno e demenza, e una baracca di burattini che si fa specchio deformante delle miserie umane. Giovedì 5 novembre, alle 21, il palco del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure accoglie Lear e il suo matto, originale riscrittura del capolavoro elisabettiano capace di far dialogare la parola classica con la tradizione secolare del teatro di figura. Lontano dall’idea convenzionale di intrattenimento per l’infanzia, lo spettacolo recupera la matrice originaria, popolare e a tratti inquietante dell’arte burattinaia. Al centro della scena, il Re Lear impersonato da un attore in carne e ossa si muove e si scontra con figure scolpite nel legno: caricature grottesche, maschere e simulacri che danno corpo ai dilemmi morali della tragedia più cupa del Bardo. L’umorismo nero e il ritmo della farsa diventano così la lente attraverso cui osservare la vertigine del potere, la menzogna e il crollo delle certezze, dove solo l’approdo alla follia consente a Lear di scorgere la verità e la cecità apre a Gloucester le porte di una nuova consapevolezza.

L’allestimento nasce dall’incontro artistico tra Luca Radaelli e Walter Broggini, coprodotto da Teatro Invito e Compagnia Walter Broggini con il sostegno del progetto “Next. A Radaelli si devono traduzione e drammaturgia, mentre regia e testo portano la firma a quattro mani di entrambi i registi. Broggini firma inoltre scene e figure, realizzate con la collaborazione di Elide Bolognini e Graziella Bonaldo per i costumi; l’universo visivo e sonoro è completato dalle grafiche di Elena Scolari e dalla colonna sonora originale composta dal PAD Trio (Profeta, Aliffi, D’Auria).

Info: Prevendite online: Circuito Vivaticket; Botteghino: Aperto martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00; Contatti: 347 7360627 (attivo negli orari di botteghino) | [email protected] | www.teatroromualdomarenco.it