I bosiesi avrebbero avuto un’acqua peggiore con il potenziamento dell’acquedotto comunale proposto dalla Comuni riuniti Belforte Monferrato (Crbm), progetto che attende l’ultima parola da parte del ministero dell’Ambiente. A settembre la società guidata da Franco Ravera aveva comunicato al Comune e alla Regione la rinuncia al progetto dopo anni di scontro con i cittadini di Bosio rappresentati dall’associazione Amici dell’acquedotto di Bosio e, dal 2024, con l’amministrazione comunale. Sembrava la parola fine a questa contestata iniziativa ma dall’assemblea di sabato a Bosio, organizzata dal Comune, è venuto fuori che la Regione non ha condiviso la rinuncia della Crbm motivata, tra l’altro, con la mancanza d’acqua dalla sorgente Friscellana di Capanne di Marcarolo: “Una decisione non supportata da dati sufficienti”, ha scritto la Regione nella risposta alla società di Belforte, stabilendo che “la presa d’atto della vostro volontà è obbligata”. La parola definitiva spetta però al ministero dell’Ambiente, che a suo tempo ha erogato un contributo di 500mila euro su una spesa totale di 1 milione, finanziata per metà da un mutuo, e che deve quindi dire la sua. La Crbm aveva chiesto di poter utilizzare questi soldi per altri interventi ma sembra che la risposta da Torino sia stata negativa.

“Nell’ultima versione del progetto – ha spiegato il consigliere comunale Giampaolo Ghio – Bosio avrebbe ricevuto l’acqua dalla sorgente del Nascio, di qualità inferiore rispetto a quella della Friscellana, che sarebbe andata a Mornese. Noi abbiamo proposto modifiche ulteriori al progetto, soldi a favore del Comune e una revisione della governance della Crbm, dove Belforte ha il 51% e i soci non conoscono come vengono spesi i soldi delle bollette pagate dai cittadini. La società a giugno ha respinto la nostra proposta e ha inizialmente deciso di portare avanti l’ultima versione del progetto, salvo poi rinunciarvi a settembre. Il progetto, oltretutto, propone di eliminare le perdite della tubazione da Capanne alle vasche dell’acquedotto ma in realtà i problemi sono solo nella rete di distribuzione in paese”.

Se la risposta da Roma dovesse permettere alla Crbm di procedere con il progetto non condiviso da Roma, “il Comune manterrà la sua posizione, cioè condividere con gli altri Comuni solo l’acqua in eccedenza dalla vasca di Castellaro, escludendo prelievi da altri punti, e ha già incaricato un legale. Se invece – ha aggiunto Ghio – il progetto venisse effettivamente accantonato, serviranno comunque interventi per la messa in sicurezza di questa infrastruttura, a cominciare dalle sorgenti e dalle perdite in paese”.