A Novi Ligure va in scena il dramma della “La signora Sandokan”

Dietro l’epopea dei mari della Malesia, delle tigri di Mompracem e dei corsari che hanno fatto sognare intere generazioni, si consumava una tragedia silenziosa, lontanissima dall’esotismo delle pagine stampate. Domenica 15 novembre, alle 18, il Salone Teatro Lucedio di Novi Ligure ospita “La signora Sandokan”, intensa pièce teatrale che porta alla luce la complessa e dolorosa figura di Ida Peruzzi, moglie di Emilio Salgari. A dare voce e corpo alla protagonista è una straordinaria Paola Sperati, attrice del “Gruppo Donne” di Canelli, diretta dalla regia di Mariangela Santi. Tratta dal testo di Osvaldo Guerrieri, l’opera rende omaggio a un secolo di distanza dalla scomparsa (avvenuta nel 1922) a una donna la cui parabola biografica ha conosciuto i vertici della passione artistica e i baratri della disperazione. Prima di legare il proprio destino a quello del prolifico romanziere veronese, Ida era stata un’apprezzata attrice di teatro e cantante del café-chantant. Poi la scelta di condividere l’esistenza con un uomo geniale ma tormentato, prigioniero della propria scrivania per inseguire mondi e frontiere che non avrebbe mai visitato di persona.

Il palcoscenico restituisce il peso di una quotidianità segnata da indigenza cronica, infedeltà taciute e lutti devastanti, fino alla perdita per tubercolosi della figlia Fatima. Una sequenza di dolori culminata nel crollo nervoso e nell’internamento di Ida nel manicomio di Torino. È proprio tra quelle mura che nell’aprile del 1911 la donna apprende del tragico suicidio del marito: uno strappo violento in cui la rabbia disperata verso quel «traditor, assasin!» che l’ha lasciata sola si mescola, senza mai spegnersi, ai palpiti di un amore incrollabile per il suo «capitano».

Paola Sperati affronta la parte muovendosi con duttilità tra tenerezza, malinconia e sfumature grottesche, modulando la voce tra i toni della giovinezza veneta e le inflessioni torinesi dell’età adulta. Una recitazione a tratti languida e a tratti tagliente, capace di restituire la dignità scenica a un destino a lungo rimasto all’ombra del mito salgariano.

A fronte della capienza limitata della sala, l’organizzazione richiede la prenotazione anticipata, effettuabile via SMS o WhatsApp al numero 339 8580173.