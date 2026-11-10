Festa per le coppie serravallesi nella chiesa dei Santi Martino e Stefano

La chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Stefano, a Serravalle Scrivia, nell’ambito della Festa Patronale di San Martino, domenica ha ospitato la celebrazione degli anniversari di matrimonio delle coppie serravallesi, alle quali sono stati consegnati i diplomi dei diversi anniversari. Una tradizione che si rinnova ogni anno. Alla cerimonia ha presenziato il sindaco Luca Biagioni. La messa Messa è stata officiata dal vicario generale don Francesco Larocca.