Agricoltura pulita e biodiversità: a Sisola torna la “Biofiera”

Un patto tra terra, produttori e consumatori per riscoprire il valore dell’agricoltura contadina e tutelare l’ambiente. Domenica 5 luglio, dalle 10.30, la caratteristica frazione di Sisola, frazione di Rocchetta Ligure si trasformerà nella capitale del naturale ospitando la ventunesima edizione della Fiera dei prodotti locali biologici, biodinamici e sinergici. La manifestazione, ormai un punto di riferimento storico per il “Territorio delle Quattro Province”, nasce con un obiettivo preciso: dimostrare che il rilancio delle zone montane e delle vallate passa proprio dalla sostenibilità e dalla tracciabilità totale, dal campo alla tavola. Per tutta la giornata, i visitatori avranno la possibilità di incontrare direttamente i produttori che hanno scommesso su un’agricoltura pulita e sicura. Non si tratterà solo di un mercato, ma di un’esperienza condivisa fatta di: incontri e racconti, per dialogare con chi lavora la terra nel rispetto dei cicli naturali. Degustazioni e merende, con la possibilità di pranzare presso lo stand gastronomico dedicato. “La Biofiera è una carta vincente per le nostre zone cosiddette ‘marginali’. Un’occasione per garantire la sicurezza del cibo e tutelare la salute di chi produce e di chi consuma.”

L’evento riserva un’attenzione particolare anche alle famiglie. A partire dalle 15.30, i bambini (e non solo) potranno partecipare alla “Caccia al tesoro della Biodiversità”. Un’attività ludica e didattica pensata per andare alla scoperta della flora spontanea del territorio, imparando a riconoscere anche le erbe che, per tradizione, trovano spazio in cucina.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Mercato biologico di Volpedo e l’Associazione La Strada del Sale, con il patrocinio di: Unione Montana Terre Alte, Comune Rocchetta Ligure, Aree Interne Appennino Piemontese e Associazione Pro Loco.