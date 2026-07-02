Una app per scoprire Carrosio e il suo territorio, geologia compresa

Presentata l'applicazione ufficiale del progetto "Carrosio – Torrente di Natura e Cultura", realizzata dal Comune insieme all'Università di Genova, a 2P Solutions, ETT S.p.A. e a TerrEmerse.

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Redazione
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Una veduta di Carrosio e della Val Lemme

Inaugurata a Carrosio l’app ufficiale del progetto “Carrosio – Torrente di Natura e Cultura”, un percorso interattivo e immersivo che accompagna residenti e visitatori alla scoperta del borgo, del suo territorio e delle sue peculiarità geologiche.
alla presentazione, domenica 28 giugno, nella sala dell’ex Asilo Santa Croce, numerosi cittadini, bambini e ragazzi del paese, oltre aRoberto Benso, storico del paese, che ha realizzato, corretto e fornito diverso materiale utile alla ricostruzione della storia  locale. Ad accogliere i presenti, prima dell’avvio dei lavori, la colazione preparata e offerta dalla Pro Loco di Carrosio nell’area esterna dell’ex asilo.

I lavori sono stati aperti dal sindaco di Carrosio, Corrado Guglielmino, che ha illustrato brevemente le finalità del progetto e ha quindi invitato a intervenire Silvia Carosio, in rappresentanza di ETT, industria digitale creativa parte di Dedagroup, azienda che ha sviluppato l’applicazione e che ne ha curato la presentazione al pubblico. L’app ufficiale rappresenta l’idea di un progetto nato per offrire un percorso interattivo e immersivo alla scoperta della storia di Carrosio, del territorio e delle sue peculiarità geologiche.

A seguire, all’esterno della struttura, il sindaco ha mostrato il portale del progetto avvalendosi dell’infopoint digitale appena installato, presentando ai presenti alcuni dei contenuti video disponibili sulla piattaforma.

Il “Pesce tondo”

Il portale del progetto e la piattaforma digitale dell’Infopoint, sviluppati da 2P Solutions, nascono per accompagnare il visitatore alla scoperta di Carrosio e dell’Oltregiogo, riunendo in un unico spazio bilingue e accessibile luoghi, esperienze ed eventi del territorio.

Il momento più atteso si è svolto nel parcheggio adiacente, con la rimozione della carta che copriva il codice QR del pannello illustrato dall’artista Giorgia San Lorenzo: una volta scansionato, il codice conduce direttamente alla pagina per il download dell’app ufficiale. Subito dopo l’installazione, utilizzando la mappa integrata nell’applicazione, i partecipanti hanno raggiunto e “sbloccato” la prima scultura del percorso, il “pesce tondo”, vivendo in prima persona l’esperienza interattiva proposta dall’app, prima di rientrare all’ex asilo per la chiusura dell’evento.

Il progetto è realizzato dal Comune in collaborazione con l’Università di Genova2P SolutionsETT S.p.A. e TerrEmerse, e con il sostegno della Pro Loco.

(https://promo.torrentedinaturaeculturacomunedicarrosio.it/)

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