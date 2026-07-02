Una app per scoprire Carrosio e il suo territorio, geologia compresa

Inaugurata a Carrosio l’app ufficiale del progetto “Carrosio – Torrente di Natura e Cultura”, un percorso interattivo e immersivo che accompagna residenti e visitatori alla scoperta del borgo, del suo territorio e delle sue peculiarità geologiche.

alla presentazione, domenica 28 giugno, nella sala dell’ex Asilo Santa Croce, numerosi cittadini, bambini e ragazzi del paese, oltre aRoberto Benso, storico del paese, che ha realizzato, corretto e fornito diverso materiale utile alla ricostruzione della storia locale. Ad accogliere i presenti, prima dell’avvio dei lavori, la colazione preparata e offerta dalla Pro Loco di Carrosio nell’area esterna dell’ex asilo.

I lavori sono stati aperti dal sindaco di Carrosio, Corrado Guglielmino, che ha illustrato brevemente le finalità del progetto e ha quindi invitato a intervenire Silvia Carosio, in rappresentanza di ETT, industria digitale creativa parte di Dedagroup, azienda che ha sviluppato l’applicazione e che ne ha curato la presentazione al pubblico. L’app ufficiale rappresenta l’idea di un progetto nato per offrire un percorso interattivo e immersivo alla scoperta della storia di Carrosio, del territorio e delle sue peculiarità geologiche.

A seguire, all’esterno della struttura, il sindaco ha mostrato il portale del progetto avvalendosi dell’infopoint digitale appena installato, presentando ai presenti alcuni dei contenuti video disponibili sulla piattaforma.

Il portale del progetto e la piattaforma digitale dell’Infopoint, sviluppati da 2P Solutions, nascono per accompagnare il visitatore alla scoperta di Carrosio e dell’Oltregiogo, riunendo in un unico spazio bilingue e accessibile luoghi, esperienze ed eventi del territorio.

Il momento più atteso si è svolto nel parcheggio adiacente, con la rimozione della carta che copriva il codice QR del pannello illustrato dall’artista Giorgia San Lorenzo: una volta scansionato, il codice conduce direttamente alla pagina per il download dell’app ufficiale. Subito dopo l’installazione, utilizzando la mappa integrata nell’applicazione, i partecipanti hanno raggiunto e “sbloccato” la prima scultura del percorso, il “pesce tondo”, vivendo in prima persona l’esperienza interattiva proposta dall’app, prima di rientrare all’ex asilo per la chiusura dell’evento.

Il progetto è realizzato dal Comune in collaborazione con l’Università di Genova, 2P Solutions, ETT S.p.A. e TerrEmerse, e con il sostegno della Pro Loco.