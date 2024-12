Al Solid Live Club di Novi Ligure, Alice Merlo Jazz Trio in concerto.

Sarà Alice Merlo Jazz Trio a chiudere l’anno musicale Live 2024 alla Soms di Novi Ligure. Il concerto si terrà lunedì 9 dicembre alle 20.45 nel Solid Live Cub di via Cavanna 12.

Nel corso della stagione musicale 2024 la Soms ha organizzato ventiquattro date di musica live, compreso il Solid Blue Festival con sei concerti di artisti blues di livello assoluto dedicato alla memoria di Roberto Rossi, novese che proprio per il Blues aveva raggiunto una grande reputazione nazionale e internazionale.

Nel corso degli ultimi quattro anni, il piccolo spazio interno del Solid Live, primo e unico Jazz & Blues Club della città ha ospitato numerose serate di musica dal vivo, sia invernali sia estive, con i suoi ormai classici AperiSoms del mercoledì.

“ Pur nella evidente e diffusa crisi della cultura della musica dal vivo, – spiegano gli organizzatori – e con le difficoltà di piccole realtà di provincia a raggiungere visibilità tramite i media tradizionali, forse più mirati ad eventi più sponsorizzati, queste serate raccolgono da sempre un pubblico attento e appassionato, in cui hanno parte gli stessi musicisti che operano sul territorio. Inoltre va sottolineato che tutta questa attività è stata autoprodotta, senza un solo centesimo di contributi pubblici di alcun genere. Come sempre per i nostri eventi, anche questa serata sarà a ingresso libero per i Soci Soms. Sarà possibile associarsi sul posto sottoscrivendo la tessera che varrà per tutto il 2025.Infine, è previsto un servizio bevande”.

Appuntamento dunque domani sera con il Alice Merlo jazz Trio composto da Loris Tarantino alle tastiere, Enrico Ciampini al contrabbasso che accompagnano la voce di Alice.