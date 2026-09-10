Il ponte di Borgonuovo chiuderà del tutto dal 16 settembre e si teme il caos nel traffico in caso di piena del Lemme con la chiusura del guado.

I lavori sull’antico manufatto del rione di Borgonuovo sono stati appaltati dalla Provincia all’impresa Caruso Costruzioni di Milano. Dopo lo spostamento dei sottoservizi, il cantiere vero e proprio, che avrà una durata di almeno sei mesi, sarebbe dovuto partire a luglio ma, a causa dei tempi della bonifica del tubo del gas, tutto è rimasto fermo. Il 31 agosto il ponte avrebbe dovuto chiudere del tutto per l’avvio delle attività, invece c’è stato un’ulteriore slittamento al 16 settembre. Il ponte dovrà essere restaurato sia nella parte alta sia per quanto riguarda le pile in pietra.

Questo significa che, in caso di piena, con il guado e il ponte di Borgonuovo chiusi, il traffico a Gavi e in Val Lemme sarebbe in grosse difficoltà, salvo utilizzare percorsi alternativi piuttosto difficili. “Abbiamo fatto presente questa possibile situazione alla Provincia – assicura Massa – e abbiamo chiesto che almeno quando i lavori sul ponte di Borgonuovo riguarderanno le pile il viadotto venga aperto al traffico“. Il problema sarà quando l’impresa di Milano lavorerà sul piano viabile del ponte e la chiusura sarà inevitabile.

Intanto, tra settembre e ottobre dovrebbe partire il cantiere del nuovo ponte affidato all’impresa all’impresa Carpenteria Carena di Carmagnola, opera che sostituirà il guado. Inizialmente, il Comune aveva pensato di attendere la conclusione dei lavori sul ponte di Borgonuovo prima di avviare il cantiere del nuovo viadotto ma i tempi sarebbero stati troppo lunghi.