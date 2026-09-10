Escursioni e cultura in Val Borbera: il Museo “G.B. Lazagna” presenta le iniziative di settembre

Il Museo della Resistenza e Vita Sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna” ospitato nel Palazo Spinola di Rocchetta Ligure, rinnova il suo impegno nel territorio con un programma che unisce natura, storia e approfondimento culturale per tutto il mese di settembre. L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre, quando il Museo proporrà l’escursione storico-naturalistica intitolata “Sulle orme di ‘Tigre’“. L’iniziativa prevede un percorso di 8 chilometri che si snoda tra i suggestivi sentieri che collegano Mongiardino a Roccaforte. Il punto di partenza dell’itinerario è fissato presso Montemanno, frazione di Mongiardino Ligure. Si tratta di un’occasione per scoprire il territorio accompagnati dalla narrazione storica che caratterizza il museo.

Le attività non si fermano al trekking. Per tutto il mese di settembre, infatti, l’offerta culturale si arricchisce con l’apertura pomeridiana del weekend. Ogni sabato, dalle 15.00 alle 19.00, sarà possibile visitare sia il Museo della Resistenza “G.B. Lazagna” che il Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Tortona. Inoltre, il Museo della Resistenza continua a offrire spazi di approfondimento: presso la propria saletta interna, i visitatori potranno richiedere la proiezione di documentari e video legati alla mostra dedicata al Living Theatre Europa, conclusasi lo scorso 31 agosto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.museorocchettaligure.it o contattare la struttura tramite l’indirizzo email [email protected].