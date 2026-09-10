Rocchetta Ligure e il suo legume simbolo: la fagiolana

In Piazza Regina Margherita a Rocchetta Ligure si ripete la storica Sagra delle Fagiolane. La 53° edizione è in calendario domenica 13 settembre. L’evento rende omaggio al tipico fagiolo bianco locale, eccellenza della Val Borbera che un tempo trainava l’economia del territorio e oggi rappresenta una preziosa produzione di nicchia. La manifestazione segna come da tradizione il momento conclusivo della stagione estiva, offrendo a residenti e turisti un’ultima grande occasione di ritrovo e convivialità.

Il programma prevede: dalle 13 pranzo con polenta e fagiolane ai tre gusti tradizionali e dalle 15 distribuzione delle tipiche fagiolane preparate secondo tradizione. Per il pranzo è consigliatala prenotazione al 3477487340 – 347 0321974.

Per tutta la giornata, esposizione e vendita di oggetti di artigianato e degustazioni di prodotti locali e nel pomeriggio musica dal vivo con le “4Emotions”

Inoltre, dalle 16 alla 19, apertura dei Musei e Mostre a Palazzo Spinola.

In caso di maltempo, l’intera manifestazione si svolgerà in spazi al coperto.