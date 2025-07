Al via la demolizione dell’ex distributore di piazza Pernigotti

Inizierano martedì 22 luglio i lavori di demolizione dell’ex distributore, situato all’angolo di piazza Pernigotti con corso Marenco. L’intervento, parte del più ampio progetto di recupero dell’ex Cavallerizza e si concluderà sabato 26 luglio. I lavori prevedono una recinzione di cantiere che occuperà parte di piazza Pernigotti e sono stati pianificati per minimizzare i disagi alla circolazione e ai pedoni. Solo nei primi due giorni (22 e 23 luglio) sarà necessario chiudere al transito veicolare il tratto di strada interessato, vale a dire quello che costeggia piazza Pernigotti e collega corso Marenco a via Pietro Isola. Il transito pedonale,

sarà comunque consentito durante tutto l’arco dell’intervento.

L’Amministrazione comunale si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per

la collaborazione.