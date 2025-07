Code sul ponte del Lastrico: semaforo vecchio e azienda in ritardo

L’azienda che deve risolvere il problema del semaforo del ponte sullo Scrivia verso Stazzano, a Serravalle, è attesa dal 1° giugno. E’ questa la causa, secondo il Comune, delle code che si formano dal rione Lastrico verso il centro del paese. La questione, spiega l’assessore Giuseppe Sciuto, è la conseguenza del periodo di chiusura di via Garibaldi dei mesi scorsi: “Avevano rivisto le tempistiche del semaforo per cercare di ridurre le code ma essendo il semaforo vecchio e ormai poco efficiente, non è stato possibile tarlarlo come in precedenza”. La soluzione, fa sapere Sciuto, sta nelle spire installate sull’asfalto, in grado di conteggiare il numero di automezzi, dato in base alle quali si potrà tarare al meglio il semaforo. “Per far funzionare le spire – continua l’assessore – serve però una nuova centralina: l’azienda doveva intervenire il 1° giugno ma a oggi non l’abbiamo ancora vista“. Le code verso Serravalle a volte arrivano fino al rione del Lastrico, occupando tutto il ponte e creando disagi notevoli ai cittadini.