In Piemonte, ricordano dalle Aree protette dell’Appennino Piemontese, la raccolta funghi è regolata dalla legge regionale 24 del 2007, e richiede il possesso del titolo di abilitazione, cioè il “tesserino”, valido su tutto il territorio regionale, quindi anche nei boschi delle Aree Protette. La legge stabilisce che gli enti parco possano utilizzare i fondi derivanti dai “tesserini per la raccolta dei funghi” per la sistemazione della sentieristica e il miglioramento ambientale.

Il tesserino può essere di cinque tipi: giornaliero (5 euro), settimanale (10 euro), annuale (30 euro), biennale (60 euro), triennale (90 euro). L’annualità, ricordano da Bosio, è da intendersi riferita all’anno solare. E’ possibile pagare il tesserino tramite il Sistema PagoPA –PiemontePay (https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2020/04/27/piemontepay-titolo-regionale-per-la-raccolta-funghi/)

Il tesserino è nominativo ed è valido su tutto il territorio della Regione. La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita, unitamente al documento di identità, in caso di controlli della vigilanza. Per legge, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera e individuale di tre chilogrammi complessivi, mentre la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo.

I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Si ricorda infine che il titoli per la raccolta dei funghi epigei deve essere posseduto anche per la raccolta di funghi nelle aree delimitate.

Per Informazioni: [email protected] ; tel 0114320242; servizio micologico dell’ASL https://www.aslal.it/centro-micologico