Festa dello Sport: il Parco Castello diventa una palestra a cielo aperto

Una giornata interamente dedicata all’attività motoria, all’aggregazione e al benessere. A Novi Ligure, sabato 12 settembre torna la Festa dello Sport, l’evento promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune in collaborazione con la Consulta Sportiva Comunale, il Comitato Sport in Novi e la società Sport in Novi Scrl. La principale novità di questa edizione 2026 è la scelta della sede: per la prima volta sarà il Parco Castello a fare da cornice alla rassegna “Vieni a provare il tuo sport“. La storica area verde della città aprirà i cancelli a venti società sportive locali e a numerose realtà legate al fitness, trasformando vialetti e prati in campi di prova all’aperto guidati da tecnici ed esperti qualificati. Le attività si articoleranno su due turni: al mattino dalle 10:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30. Nelle stesse fasce orarie, il programma si allargherà anche alla vicina piazza XX Settembre con “Pompieropoli”, il percorso ludico-addestrativo curato dall’Associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco per insegnare la sicurezza e la prevenzione ai più piccoli attraverso il gioco. «La Festa dello Sport rappresenta un momento fondamentale di aggregazione, crescita e condivisione per la nostra comunità», ha evidenziato l’assessore allo Sport Stefano Moro. «Portare il cuore dell’evento al Parco Castello significa valorizzare un’area verde simbolo della nostra città, offrendo ai ragazzi uno spazio sicuro e stimolante dove scoprire nuove passioni sportive. Lo sport non è solo attività fisica, ma è uno straordinario veicolo di valori educativi, di inclusione e di benessere quotidiano, ed è nostro dovere continuare a promuoverlo, soprattutto nei confronti dei più giovani».

L’ingresso all’intera manifestazione è libero e gratuito. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: grazie alla sinergia tra il CSP (Consorzio Servizi alla Persona) e l’associazione Auser, sarà operativo un servizio di navetta gratuito dedicato a persone con difficoltà motorie, attivo dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 sulla tratta da piazza Pernigotti al Parco Castello (e ritorno).