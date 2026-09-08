Il fascino delle “Rosse”: la storia postale in mostra in Città

Un viaggio inedito e curioso attraverso la corrispondenza, il costume e l’evoluzione della comunicazione postale nel nostro Paese. Il prossimo fine settimana, sabato 19 e domenica 20 settembre, le sale della Biblioteca Civica di via Marconi 66 apriranno le porte alla mostra nazionale intitolata “Le Rosse nella Città del cioccolato”, (non sono le Ferrari) interamente dedicata alle affrancature meccaniche, note tra gli appassionati come le celebri impronte “rosse”, impresse direttamente sulla busta o su un’etichetta adesiva, che certifica l’avvenuto pagamento della tariffa postale, assolvendo la medesima funzione del francibollo. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dall’AICAM (Associazione Italiana Collezionisti Affrancature Meccaniche) in collaborazione con il Comune di Novi Ligure, il Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”, l’Associazione Maglietto e il Museo dell’Apicoltura. Per due giorni, curiosi e appassionati potranno riscoprire il valore storico e documentario di queste impronte postali e, vedere all’opera una vera macchina affrancatrice funzionante. Per celebrare l’appuntamento, ai visitatori verranno distribuite cartoline commemorative realizzate per l’occasione. Il cartellone di eventi inizierà nella venerdì 18 settembre: alle 20.45, nella Sala Conferenze della Biblioteca, Lorenzo Oliveri terrà un incontro divulgativo, dal titolo “Il Francobollo fai da te (le nostre rosse)”, un’anteprima per introdurre il pubblico ai segreti di questi particolari documenti postali. L’apertura ufficiale del percorso espositivo avverrà sabato 19 settembre alle 9.30, con il taglio del nastro e l’inaugurazione istituzionale fissati per le 10.30. La mostra sarà visitabile fino alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 20 settembre, i battenti riapriranno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Il pomeriggio domenicale vedrà anche il tradizionale momento di incontro e scambio tra collezionisti.

Il congresso nazionale

Accanto alla dimensione divulgativa e cittadina, l’appuntamento novese assumerà una rilevanza nazionale: nella mattinata di domenica 20, dalle 10-30, la Biblioteca Civica ospiterà l’Assemblea e i lavori del 44° Congresso Nazionale AICAM, richiamando in città soci e cultori della materia provenienti da ogni angolo d’Italia.

ph.Aicam