Alla scoperta dei tesori di Novi Ligure con la Caccia ai Tesori dell’Oltregiogo

La “Caccia al Tesoro” il 15 giugno porterà i partecipanti alla scoperta di Novi Ligure, antico capoluogo dell’Oltregiogo. Camminando per il centro storico di Novi Ligure, sarà possibile ripercorrere le tappe storiche attraverso le più celebri vicende di cui fu oggetto la città, approfondendo anche la storia delle chiese, degli oratori, del teatro e dei palazzi dipinti, che raccontano molto del legame con Genova. “Un’avventura a tema arte e cibo – sostiene l’associazione Oltregiogo, organizzatrice dell’evento – che si ripropone di favorire un’immersione completa nei luoghi storici e culturali più interessanti del nostro territorio”. Per partecipare basta scegliere un nome di fantasia collegato all’Oltregiogo, formare una squadra di 2 – 8 persone sia maggiorenni che minorenni. Per ogni squadra, va indicata la persona che rivestirà il ruolo di Capitano. Un’esperienza unica organizzata attraverso il più classico e avvincente dei giochi, la caccia al tesoro, con lo scopo di coinvolgere sia i turisti sia la popolazione nella scoperta del proprio territorio. Un’iniziativa resa digitale grazie alla webapp Smart Rogaining, che permette di ricreare lo scenario urbano e paesaggistico in una realtà aumentata; obiettivo è trovare i punti di interesse nascosti sul territorio e guadagnare insieme quanti più punti possibile rispondendo ad una serie di domande, indovinelli ed enigmi, il tutto immersi in un viaggio (fisico e virtuale) capace di far rivivere i luoghi più caratteristici del territorio di Novi Ligure. Il fine dell’evento è quello di coinvolgere le squadre in un’esperienza digitale dal sapore ricreativo, che permetta però anche l’acquisizione di nozioni storiche, culturali, enogastronomiche e tradizionali collegate al Capoluogo di un territorio che viene spesso definito la “terra di mezzo” a ridosso di due regioni. Sul sito https://www.edutainmentformula.com/caccia-ai-tesori-di-novi/ le regole per l’scrizione.