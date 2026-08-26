Alla Stele di Pertuso risuonano le voci delle donne

Una serata per riannodare i fili della memoria attraverso il canto e la parola. Sabato 29 agosto, alle 21.00, il piazzale antistante la Stele di Pertuso a Cantalupo Ligure ospiterà un evento commemorativo speciale in occasione dell’82° anniversario della Battaglia di Pertuso, uno degli episodi più cruenti della Resistenza nell’Appennino piemontese-ligure, quando nell’agosto del 1944, i partigiani della brigata garibaldina “Oreste”, sbarrarono il passo alle forze nazifasciste dirette verso l’alta Val Borbera. La Stele, eretta a perenne memoria dei caduti e di quelle giornate di combattimento, torna così a essere un luogo vivo di incontro civile. L’iniziativa vedrà protagonista un emozionante concerto, arricchito e intervallato da letture storiche e narrative a cura dello scrittore e attore Gianni Repetto, da anni voce e custode della memoria locale. Il cuore tematico della serata sarà dedicato al ruolo, cruciale e spesso sottovalutato, delle donne nella lotta di Liberazione. Dai compiti rischiosi delle staffette partigiane al sostegno logistico quotidiano, fino all’impegno diretto sui monti e al dolore silenzioso delle comunità civili: i testi curati da Repetto daranno spazio a testimonianze e riflessioni che restituiscono alle donne il loro posto di primo piano nella storia della libertà. La narrazione si intreccerà con melodie della tradizione corale e brani di cantautorato, offrendo al pubblico momenti di intensa riflessione e partecipazione emotiva.

L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso nell’ambito delle tradizionali celebrazioni della vallata, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle associazioni della memoria storica. Un’occasione aperta a tutti per riscoprire il valore dei diritti conquistati attraverso l’arte, il ricordo e la musica.

Domenica 30 agosto alle 11, sempre alla Stele di Pertuso, commemorazione ufficiale con deposizione della corona d’alloro e interventi istituzionali.