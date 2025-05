Allerta meteo gialla tra Tortonese e Val Borbera oggi e domani

La Protezione civile provinciale ha diffuso l’avviso per l’allerta meteo codice giallo idrogeologico per temporali nella giornata di oggi, 4 maggio, e domani, 5 maggio per vari territori provinciali: al nord, ValCerrina, Casalese, Basso Monferrato e Valenzano e a sud est Val Borbera, Valle Spinti, Val Curone, Valle Campassi, Tortonese e Arquatese. L’Arpa Piemonte parla di possibili locali allagamenti e grandine, fulmini, vento e isolati fenomeni di versante fino alle 13 di domani.

https://www.arpa.piemonte.it/risch…/snippets_arpa/allerta/