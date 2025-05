Dramma oggi, 4 maggio, a Tortona. In serata, come segnala il 118, una ragazza di 17 anni è precipitata dal quinto piano di un palazzo. Al momento si sa solo che la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Ignote le cause dell’episodio.

Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso 118 avanzato di Tortona e i Carabinieri.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO