Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, 29 maggio, lungo la strada provinciale 179 a Predosa: come raccontano i carabinieri, un motociclista di 62 anni ha perso il controllo del proprio mezzo ed è fuoriuscito autonomamente dalla sede stradale, terminando la corsa nei campi adiacenti. A dare l’allarme, un automobilista in transito, che ha notato la presenza dell’uomo e del veicolo fuori dalla carreggiata e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

La Centrale Operativa ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri e il personale sanitario del 118. I soccorritori, attivati intorno alle 23,30, hanno trasportato d’urgenza il motociclista presso il pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure ma, nonostante i tentativi dei medici, il sessantaduenne è deceduto poco prima dell’1di notte a causa di un grave trauma toracico riportato nell’impatto.

I rilievi planimetrici e gli accertamenti dinamici per ricostruire l’esatta causa del sinistro stradale sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Capriata, intervenuti per gestire i soccorsi e la viabilità e completare le attività di rito.